Jesi bombarda, Livorno resiste dieci minuti. Vettori e Cena creano la tempesta perfetta

85

LIVORNO

72

GENERALE CONTRACTOR : Ponziani 2, Tamiozzo ne, Carnevale, Bruno 10, Vettori 13, Di Emidio 9, Egbende ne, Berra 2, Valentini 2, Cena 22, Petrucci 11, Zucca 14. All. Marcello Ghizzinardi

TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO: Cepic 8, Del Testa, Leonzio 14, Venucci 13, Vedovato 4, Donzelli 12, Bonacini 3, Hazners 11, Campori 7, Paesano,. All, Federico Campanella

Arbitri: Secchieri (Ve) Alessi (Ra)

Parziali: 14-16, 45-34, 73-52

Dura appena dieci minuti, i seicento canonici secondi del primo quarto, il confronto tra General Contractor e Pielle. Dall’11’ minuto in avanti una sola squadra al comando, quella di casa, in invidiabile condizione fisico/atletica e al gran completo dopo il rientro di un Cena da 22 punti rigenerato dopo l’infortunio e mvp di serata, e l’innesto di un Vettori in cerca di gloria dopo l’esperienza abruzzese (a questo punto Marulli può anche permettersi un tranquillo recupero, senza pericolose forzature).

Il primo è un quarto di studio tra due pugili che mostrano di temersi a vicenda. Labronici avanti nel punteggio grazie alle triple di Donzelli e Leonzio, risposta Jesi sempre dall’arco con Di Emidio e Zucca. Senza farsi troppo male, al 10’ ospiti avanti di 2 ignari del ciclone che, in pochi minuti, avrebbe cancellato ogni speranza di tornare in riva al Tirreno con un risultato favorevole. La tempesta perfetta che si abbatte sulla navicella ospite subito dopo il massimo vantaggio (14-19) porta le stimmate del neo arrivato Vettori e del redivivo Cena, bombe del sorpasso precedute dall’antisportivo a Cepic e seguite dal poker letale dall’arco a firma Bruno-Cena-Vettori-Cena.

A un Livorno ammirato non resta che assistere impotente al diluvio di triple (14 su 22 al 30’) e al letale 29 a 10 di parziale che manda in archivio con larghissimo anticipo la gara. Non solo, vantaggio dilatato dal + 17 (43 a 26) fino al + 22 (76-54 di inizio ultimo quarto) Non c’è partita, Livorno ci mette cuore grinta orgoglio che non bastano a limitare i danni.

Nel finale Jesi cala i ritmi, concede l’onore delle armi ai vinti e taglia il traguardo mantenendo il vantaggio in doppia cifra mettendo in cassaforte un ulteriore mini bonus ribaltando a proprio favore lo scontro diretto (sconfitta di 8 all’andata). Alla resa dei conti, in ottica play off, potrebbe servire, hai voglia se potrebbe servire...

Gianni Angelucci