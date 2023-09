Jesi, buone notizie per la Day surgery: "Sarà riattivata nei prossimi giorni"

Jesi (Ancona), 29 settembre 2023 – Buone notizie per la sanità jesina: la direzione generale dell’Ast di concerto con la direzione medica ospedaliera dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, comunica che “a far data da lunedì 2 ottobre prossimo - il settore Day Surgery sarà riattivato con 14 postazioni paziente”. Precisamente saranno “8 letti tecnici e 6 poltrone dal lunedì al venerdì, dei giorni feriali, per 13 ore al giorno, ovvero dalle 7.00 alle 20”. Il tutto avverrà con il coordinamento della dottoressa Damiana Mandriani, responsabile Unità operativa semplice dipartimentale Day Surgery, e della dottoressa Carla Carletti, coordinatrice infermieristica delle Unità operative Chirurgia-Urologia di Jesi. Del settore Day Surgery usufruiranno anche i reparti di Chirurgia, Ortopedia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Odontostomatologia, Ostetricia-Ginecologia e Analgesia. “Con la riattivazione di questo strategico settore di degenza diurna, dunque – rimarcano dalla direzione generale Ast - le unità operative avranno la possibilità di aggiungere ulteriori sedute operatorie dedicate agli interventi chirurgici minori e potranno progressivamente riorganizzare le attività della propria unità operativa di degenza ordinaria dedicando un maggior numero di posti letto agli interventi di chirurgia maggiore. La piena operatività è prevista entro i primi giorni del prossimo mese di ottobre”. “La riattivazione del Day Surgery presso l’ospedale di Jesi – spiega l’assessore alla sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – è un importante passo in funzione della riduzione delle liste di attesa in quanto permetterà di potenziare l’attività di tutti i reparti ospedalieri”.