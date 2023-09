Jesi, campo nomadi fatto sgomberare: arrivano i fogli di via

Jesi (Ancona), 9 settembre 2023 – Campo nomadi fatto sgomberare dalla polizia lunedì in via Fontedamo, il questore di Ancona Cesare Capocasa emette quattro fogli di via. Venerdì il questore ha emesso i quattro provvedimenti che prevedono il divieto di ritorno nei confronti del gruppo di nomadi individuato lunedì dai poliziotti poco distante dall’uscita Jesi Est, nel corso dei controlli di prevenzione degli agenti del commissariato alla guida del vice questore Paolo Arena. I nomadi, appartenenti all’etnia dei ‘caminanti’, stanziali in a Noto in provincia di Siracusa, avevano creato un vero e proprio accampamento abusivo in un’area pubblica a ridosso di un edificio in disuso, in prossimità dello svincolo per Jesi est, con camper, roulotte, Ducato, allestendo sedie, fornelli, accessori per lavare e stendere i panni. Un insediamento che per gli inquirenti era destinato a perdurare nel tempo e ad estendersi. Gli agenti hanno sgomberato l’area e inoltrato immediata proposta al questore di emissione dei provvedimenti di rimpatrio, misure di prevenzione personali adottate nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, con precedenti di polizia, specie per reati contro il patrimonio come furti, rapine, truffe dello specchietto in danno di categorie vulnerabili. Grazie al monitoraggio attento e capillare del territorio, i poliziotti hanno impedito all’etnia nomade di attecchire nell’area pubblica, prevenendo quelle situazioni di degrado sociale legate anche alla presenza di bambini che, irresponsabilmente, non vengono avviati all’istruzione elementare, con grave nocumento alla loro formazione scolastica.