Jesi capitale del Wwf. Oggi Neri Marcoré

Tutto pronto per il Forum nazionale del Wwf Italia che fa di Jesi per tre giorni, fino a domenica, la "capitale italiana del panda", con attivisti, volontari, staff e operatori delle Oasi protagonisti. Previsto l’arrivo di oltre 200 persone. Il tema sarà quest’anno legato al Green Deal e alle strategie da attuare per chi si batte per la tutela del capitale naturale in un mondo scosso da guerre e diseguaglianze sociali, sempre più interessato dagli effetti devastanti del cambiamento climatico e in parte restio ad ascoltare i messaggi del mondo scientifico, cuore e origine del lavoro del WWF. Ieri prima giornata conclusa con la visita al tramonto alla vicina Oasi WWF Ripa Bianca. Quello di Jesi sarà il primo Forum WWF senza Fulco Pratesi: il presidente onorario e fondatore dell’associazione, padre dell’ambientalismo italiano, verrà ricordato con una video-intervista dopo i saluti del sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, del Presidente, Luciano Di Tizio, e della Direttrice Generale, Alessandra Prampolini. Questa mattina si entrerà nel cuore della missoion del WWF con il grande tema del restauro della natura ("Restoration o come invertire la rotta"), di cui parlerà Roberto Danovaro, Presidente Comunità Scientifica WWF e Professore all’Università Politecnica delle Marche. Nel pomeriggio, dopo i lavori sulle Campagne del WWF che coinvolgerà attivamente volontari e staff in tavoli tematici, alle 17,30 sarà il momento di un ospite speciale: Neri Marcoré, attore originario di Porto Sant’Elpidio, con un intervento dal titolo "Donare il nostro tempo", dedicato al valore del volontariato.