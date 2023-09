"JESI: Casette dei Libri con Materiali Riciclati Realizzate da Ragazzi"

Dieci ragazzi al Cag del parco del Vallato hanno creato, con materiali di riciclo, cinque casette dei libri più una (in realtà un vecchio frigorifero recuperato) itinerante. È il book crossing che parte anche a Jesi grazie a oltre 300 libri già donati dai cittadini e prevede anche letture per ora per bambini e famiglie nei parchi. L’iniziativa, presentata ieri dagli assessori Luca Brecciaroli ed Emanuela Marguccio e dai responsabili di CoossMarche e della biblioteca planettiana, prevede la possibilità di lasciare e prendere libri gratuitamente e magari lasciarvi dei messaggi e dei commenti. "Le casette – spiegano i responsabili CoossMarche tra cui Andrea Accoroni del Riciclato circo Musicale – sono state realizzate dai ragazzi che hanno cercato materiale di scarto studiando e progettando come valorizzarlo. Un’esperienza formativa da ripetere. Vediamo se le casette progettate per essere resistenti riescono a resistere all’atto vandalico". "Le casette sono di tutta la città: chiediamo a tutti di partecipare e prendersene cura". Le prime letture previste sono il 22 settembre al parco del Vallato e il 29 ai giardini pubblici. Info sulla pagina social Incontra Jesi.