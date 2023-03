Jesi cerca mecenati per le sue opere d’arte

Comune di Jesi ancora a caccia di mecenati per restaurare le "sue" opere d’arte tramite Art Bonus. Ecco gi interventi che è possibile finanziare: il restauro della "Visitazione e Annunciazione" di Lorenzo Lotto, di due affreschi staccati del XVII secolo di autore ignoto a Palazzo della Signoria, di un olio su tela raffigurante il ritratto di Ubaldo Baldassini vescovo di Jesi, (secolo XVIII) ospitato all’ex orfanotrofio femminile e di una tempera su parete di Lugi Lanci (1796) alle Sale Pergolesiane del teatro. Figurano nel nuovo elenco di opere predisposto dai Musei Civici per essere finanziate tramite lo strumento a disposizione dei privati che possono ottenere un credito d’imposta del 65% dell’importo donato. La pala del pittore veneziano che raffigura la Visitazione con la lunetta superiore che ritrae l’Annunciazione è l’opera più prestigiosa di questo nuovo elenco e per la quale servono 30mila euro. Di 20 e 16 mila euro gli importi dei due affreschi di Palazzo della Signoria – "La Giustizia" e "Madonna in gloria con Bambino" – oggi ospitati nel ballatoio. I nuovi progetti inseriti nell’Art Bonus saranno presentati alla cittadinanza venerdì, con un doppio appuntamento: alle 17.30 e alle 18,30 alla galleria di Palazzo Pianetti.