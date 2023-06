Jesi, Chiusura del Distretto Sanitario, Cgil, "Trasloco solo temporaneo"

Chiusura del distretto sanitario di via San Francesco, mentre l’Ast è alla ricerca di locali idonei dove spostare almeno una parte delle prestazioni, il sindacato spiega come sia un trasloco solo temporaneo e l’opposizione domani porta la questione in consiglio comunale. "A fronte di problematiche di natura igienica, non compatibili, chiaramente, con le attività sanitarie di erogazione dei servizi – spiega Giacomo Mancinelli per la Cgil – è intervenuto il preposto servizio di prevenzione e protezione dell’Ast di Ancona. Si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria al distretto sanitario di via San Francesco a Jesi, volti a ristabilire, quanto prima, la salubrità di tale ambiente sanitario distrettuale. L’Ast di Ancona ha deciso di sospendere provvisoriamente l’attività, con trasferimento delle stesse ad altra sede, vedasi palazzina di via Guerri a Jesi, ciò fino al compimento dei lavori". I tempi sono strettissimi, entro questa settimana i locali di via San Francesco di proprietà comunale, salvo contrattempi, saranno disattivati. Intanto Giancarlo Catani ha presentato una domanda d’attualità che sarà discussa domani in aula per chiedere "nuovi spazi adeguati per i servizi a nord della città".