Jesi, "città più sicura". La giunta: "Così investiamo in segnaletica e attraversamenti"

Jesi (Ancona), 2 ottobre 2024 – “Proseguono gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade cittadine. La ditta che ha in appalto il servizio sta procedendo a rotazione in tutta la città per rendere più visibili attraversamenti e segnaletica varia”. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale che aggiunge: “Dopo aver terminato la zona di Colle Paradiso, si sta procedendo ora in Via dei Colli, Via Gramsci e strade limitrofe”. “Questi lavori – precisano - vengono realizzati avvalendosi dello strumento tecnico-amministrativo di un accordo quadro, per la prima volta sperimentato a Jesi, che ha consentito di individuare preventivamente un operatore a cui rivolgersi per l’intera durata dell’accordo stesso, con conseguente risparmio di tempi e costi. “Una soluzione – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Valeria Melappioni - che permette di attuare, nel tempo, la manutenzione della segnaletica stradale in maniera uniforme, continuativa e programmata al fine di migliorare il livello qualitativo della stessa”. Le risorse messe in campo dall’Amministrazione comunale sono pari a 100mila euro annui e costituiscono l’importo entro il quale vi si potrà far ricorso senza necessità di ulteriori procedure di gara. Con tali fondi, sono garantiti interventi anche per la sostituzione o l’integrazione della segnaletica verticale e per la manutenzione su tombini, caditoie e fossi laterali. Altri 100mila euro sono stati stanziati per interventi specifici di segnaletica legati e interventi di moderazione di velocità, in particolare nelle oltre venti strade intorno alle scuole cittadine dove sarà disposto il limite di velocità di 30 km/h, delimitando con i colori della pace anche gli spazi in prossimità di attraversamenti pedonali che spesso vengono occupati da auto in sosta impedendo la giusta visuale. “Parallelamente – rimarcano dalla giunta Fiordelmondo - stanno procedendo in varie parti della città gli annunciati lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi: l’Amministrazione comunale ha messo a bilancio nel corso del 2024 risorse complessive per quasi 1,5 milioni di euro, una somma esattamente doppia alla media annuale investita negli ultimi sei anni”. Le ultime asfaltature riguardano via Fontedamo, nei tratti ammalorati, via Montelatiere, mettendo in sicurezza il tratto di strada di propria competenza, vale a dire dalla rotatoria di Via dell’Agraria al completamento della prima curva della strada. Ma anche via Venetica, dove il cedimento interessa un tratto di sede stradale a confine con il Comune di Polverigi. Infine, via Giuliano Latini, dove anche qui vi è una parte di strada in cedimento.