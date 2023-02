Jesi-Clean, dopo la partita di calcio i volontari puliscono tutto lo stadio

Dopo la partita volontari puliscono lo stadio, come avvenuto in Qatar. L’associazione JesiClean ha ripulito dai rifiuti curva e tribuna dello stadio Carotti al termine della partita tra Jesina e Urbino domenica. I ragazzi di JesiClean lo hanno fatto in collaborazione con la società sportiva Jesina e gli Ultras della Curva. Moltissimi, purtroppo, i rifiuti trovati, soprattutto mozziconi di sigaretta e bicchieri di plastica. "Il nostro obiettivo - spiega Giacomo Mosca, segretario dell’associazione JesiClean - era quello di sensibilizzare un target preciso di persone, legate al mondo sportivo. Un membro del direttivo dell’associazione, Rosa Meloni, subito dopo aver visto i tifosi del Giappone ripulire gli stadi durante le partite ai mondiali svolti in Qatar, l’ha proposta in una delle nostre riunioni. Capiamo l’emozione e la grinta che tutti gli spettatori, non solo gli ultras, possono mettere durante la visione di una partita. Ciò però, non deve essere la scusa per rovinare l’ambiente. Insieme ad alcuni esponenti della curva abbiamo deciso di avviare un tavolo di confronto così da migliorare lo stato attuale del verde attorno allo stadio per non tornare a pulire".