Jesi, comitati di quartiere: pioggia di candidature, molte le donne

Jesi (Ancona), 12 gennaio 2024 - Comitati di quartiere si vota tra poco più di due settimane, candidate tante donne, alcuni stranieri e anche un neomaggiorenne. Tra questi anche l'ex assessore Barbara Traversi e suo marito Nicola Termentini (quartiere Erbarella - San Pietro Martire). A breve gli incontri per presentarli. “Sono ben 241- spiegano dall’amministrazione comunale - i cittadini e cittadine candidati per le elezioni dei consigli direttivi dei Comitati di quartiere in programma il 28 gennaio. Una grande partecipazione popolare che dimostra la volontà di mettersi a disposizione della propria comunità, offrendo il proprio contributo di idee e proposte”. Dei 10 quartieri è quello di Paradiso che registra il numero maggiore di candidati, ben 35, mentre quello di Smia e zona industriale ha la più alta percentuale di candidature femminili, il 62,50%, seguito da quello del centro storico con il 52,17%. Il più giovane candidato si trova al quartiere Paradiso ed è un diciottenne. Una ventina i candidati tra i 20 ed i 30 anni, 4 i cittadini stranieri. Si vota domenica 28 gennaio, dalle 8 alle 20 nei dieci seggi distribuiti uno per ciascun quartiere. Potrà votare anche chi ha compiuto 16 anni. Ogni elettore residente potrà esprimere al massimo due preferenze, nel rispetto dell’uguaglianza di genere (un uomo e una donna). Risulteranno eletti nel rispettivo consiglio direttivo del comitato di quartiere i 9 candidati che avranno ottenuto più voti, fermo restando che ciascuno dei due generi deve essere rappresentato per almeno un terzo dei suoi componenti. L’Amministrazione comunale ha predisposto un calendario di incontri pubblici i quali si terranno nei prossimi giorni per presentare ai residenti di ciascun quartiere i candidati e sensibilizzare la popolazione a partecipare al voto.