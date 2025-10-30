Jesi, compra casa e svuota i vecchi mobili vicino al fiume: maxi multa e patente sospesa

Jesi (Ancona), 30 ottobre 2025 - Aveva raccolto tutto ciò che era rimasto nella casa acquistata dagli eredi del proprietario deceduto (vestiti, piccoli elettrodomestici, medicinali, ecc.), caricandolo in auto e abbandonandolo nei pressi della pista ciclabile del Moreggio, vicino al fiume. Un bel quantitativo di rifiuti su cui la polizia locale, allertata da una segnalazione, ha prontamente fatto luce, sanzionando il responsabile con 4.500 euro e la ripulitura dell’area. Le indagini, coordinate dalla responsabile dell’Unità Tutela Ambientale della Polizia locale, commissario Anna Grasso, sono partite esaminando i vari rifiuti ed individuando il nominativo della persona a cui appartenevano. Dal controllo, lo stesso risultava essere deceduto da qualche tempo. Gli approfondimenti si sono dunque indirizzati verso l’abitazione del defunto, riscontrando che era stata da poco acquistata da un'altra persona. Per costui, che di fronte agli agenti ha ammesso la propria responsabilità, è scattata la contestazione di abbandono di rifiuti non pericolosi con ammenda di 4.500 euro, vale a dire un quarto della pena massima (18mila euro), in ragione del fatto che lo stesso si è poi fatto carico di ripulire il tutto. Ma non è tutto: perché la nuova normativa, oltre a prevedere un forte inasprimento delle sanzioni per reati ambientali, aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da 4 a 6 mesi se l’abbandono dei rifiuti avviene tramite l’uso di veicoli a motore. Fattispecie che si è verificata in tale circostanza e, di conseguenza, con inevitabile ritiro del documento di guida.,