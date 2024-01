Jesi, con la promessa di lauti guadagni anziano perde quasi 90mila euro

Jesi (Ancona), 11 gennaio 2024 – Con la promessa telefonica di lauti guadagni anziano perde quasi 90mila euro. Dopo tre anni, all’ennesima richiesta di denaro si rivolge per la seconda volta al commissariato che trova e denuncia per truffa la responsabile. Tutto è iniziato nei primi giorni del mese di agosto 2020, quando la vittima, un 80enne jesino, è stato contattato da un numero con prefisso internazionale. L’interlocutore, presentatosi come consulente di un istituto di credito con sede in Inghilterra, gli proponeva un investimento con la prospettiva di importanti interessi. La vittima accettò per cui, a partire dal mese di agosto 2020 fino a novembre 2020, versò a mezzo bonifici la somma complessiva di 64.250 euro. Poco tempo dopo, volendo ritirare la somma investita con i relativi interessi, ha tentato di contattare il consulente creditizio senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Compreso che poteva trattarsi di raggiro ha presentato querela per truffa. Dopo tre anni, nel mese di novembre 2023, è stato contattato telefonicamente da un numero con prefisso internazionale. L’interlocutore, lo informava della possibilità di recuperare il capitale investito nel 2020, pagando la somma complessiva di 23mila euro per le spese legali e tasse. Speranzoso di riavere la somma investita, l’anziano ha effettuato due bonifici. Contattato l’operatore col quale aveva definito le modalità di pagamento, lo ha avvisato degli avvenuti bonifici e in tutta risposta si è visto avanzare un’ulteriore richiesta di 6mila euro senza una plausibile motivazione. Capito d’essere stato nuovamente truffato, l’anziano ha sporto di nuovo querela in commissariato. Gli accertamenti investigativi espletati dai poliziotti coordinati dal vicequestore Paolo Arena hanno consentito di risalire all’intestatario del conto corrente legato all’Iban sul quale erano stati accreditati i soldi: una donna peruviana 47enne residente a Torino. Anche l’utenza cellulare indicata nel contratto di apertura del conto corrente, risultava intestata alla stessa donna. Pertanto i poliziotti hanno denunciato a piede libero la donna per truffa. Si tratta dell’ennesima truffa registrata nell’ultimo periodo nello Jesino, ai danni di anziani e non solo. Anche stavolta i poliziotti, dopo articolate indagini sono arrivati alla presunta responsabile. Più complicato sarà opera per l’anziano jesino riavere indietro i suoi 87.250 euro versati con la speranza di incamerare elevati interessi.