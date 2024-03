Jesi, continua a perseguitare l'ex del suo proprietario di casa: 76enne denunciata ancora

Jesi (Ancona), 21 marzo 2024 – Pensa di perdere la casa, pensionata continua a perseguitare l’ex moglie del proprietario del suo immobile: 76enne denunciata una seconda volta per molestie telefoniche continuate La pensionata, sul finire del mese di ottobre, con il proprio cellulare ha inviato continui messaggi su WhatsApp alla vittima, intromettendosi nella vicenda privata di separazione legale dal di lei marito, aggiungendo che tale separazione l’avrebbe portata sul lastrico. Dagli accertamenti investigativi espletati dai poliziotti è emerso che il movente di tali molestie telefoniche, si annidava in un tornaconto personale: l’appartamento infatti in cui viveva, le era stato dato in locazione dal marito di quella donna. La separazione in corso tra quell’uomo e la moglie, le aveva fatto ipotizzare l’imminente rescissione del contratto di locazione dell’immobile dove l’uomo sarebbe andato, giocoforza, ad abitare. Da qui la prima denuncia. Ma la pensionata ha continuato, anche nei mesi a seguire, nella condotta molesta e minacciosa, inviando messaggi incalzanti nei quali diceva alla donna di doversi vergognare, alimentando nella stessa dei sensi di colpa. Così la 76enne convocata in commissariato è stata nuovamente denunciata per molestie telefoniche e minacce continuate.