Jesi contro un’altra big. Arriva il San Vendemiano

Ventiduesima giornata di serie B Nazionale girone B con la General Contractor Jesi di nuovo in casa. Reduce da una entusiasmante vittoria in rimonta contro la capolista Ruvo di Puglia, la squadra di coach Marcello Ghizzinardi prosegue il suo tour de force ospitando alle ore 18 di domani un’altra big, la Rucker San Vendemiano seconda in classifica assieme al Roseto, quattro punti avanti agli jesini, quarti alla pari col San Severo.

I veneti hanno vinto 15 delle 21 partite giocate fino a questo momento, tra cui l’ultima in casa contro il Mestre, che nel match precedente aveva superato proprio la General Contractor: senza troppa storia il match di San Vendemiano con la vice leader che ha vinto 85-66 contro il Mestre, trascinata dai 22 punti di Gluditis, guardia lettone di 28 anni, fino ad ora 15.5 punti di media.

Ex nazionale giovanile del suo Paese, Gluditis è al primo anno in Italia dopo aver giocato anche in Estonia e Spagna. Rotazione piuttosto lunga quella a disposizione di coach Carrea, che presenta, oltre al suo valido straniero, tra gli altri il play Lorenzo Calbini, pesarese figlio d’arte (il padre Paolo vinse lo scudetto 1990 con la Scavolini) ex Goldengas Senigallia, l’ala tutto fare Cacace (20 punti nell’ultimo match, 13 con 5 rimbalzi di media, ex Luciana Mosconi Ancona), il solido play Di Emidio, gli esperti lunghi Chiumenti (classe 1987) ed Oxilia (7.3 punti e 8.2 rimbalzi), il talentuoso Zacchigna, domenica scorsa sul parquet per 30 minuti, ritenuto uno dei classe 2004 più validi d’Italia.

Insomma un match sulla carta complicato, ma al quale la General Contractor arriva col morale alto e un pubblico ritrovato, dopo i quasi 1.000 presenti di una settimana fa.

"Diamo appuntamento a tutti a domenica – sottolinea in una nota la società – con l’obiettivo, dopo il fantastico sostegno ricevuto contro il Ruvo di Puglia, di raggiungere almeno quota 1.000 spettatori".

All’andata la Rucker vinse davanti al pubblico amico 79-63, ma da allora i progressi di Jesi sono stati evidenti. A dirigere l’incontro sono stati designati Agnese di Barano d’Ischia (Na) e Procida di San Cipriano Picentino (Sa).

Andrea Pongetti