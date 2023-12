Jesi, controlli con i cani poliziotto Imperator e Edox: in 20 nei guai

Jesi (Ancona), 13 dicembre 2023 – Raffica di controlli con i cani poliziotti Imperator ed Edox anche nei centri commerciali: venti le persone sanzionate o segnalate. Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiana personale volanti e di polizia giudiziaria del commissariato, unitamente alle unità cinofile antidroga di Ancona, coordinate dal vice questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto Darco Pellos, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo: la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e di incolumità pubblica, nell’imminenza delle festività natalizie. Con l’ausilio dei cani poliziotti sono state setacciate le aree più sensibili della città, con in auto ma anche a piedi in corrispondenza di aree commerciali e in particolare: via Setificio, via Marche, giardini pubblici, porta Valle, quartiere San Giuseppe e piazzale San Savino. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in cinque negozi, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza. I controlli saranno svolti senza soluzione di continuità nel corso delle festività. Le persone identificate sono state 134, 20 quelle positive ai controlli, 30 i veicoli fermati e cinque le ispezioni relative agli stupefacenti: tutte hanno dato esito negativo. Cntrollati la galleria commerciale del Torrione, due kebab e due bar.