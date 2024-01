Jesi corsara, un’altra sconfitta per Fabriano

Fabriano

RISTOPRO : Centanni 18, Stanic 11, Gnecchi 7, Rapini, Bedin 12, Bandini 5, Negri, Granic 6, Giombini 3, Romagnoli, Carsetti. All. Grandi

RUCKER SAN VENDEMIANO: Gluditis 13, Cacace 13, Calbini 9, Gatti 5, Oxilia 2, Chiumenti 14, Di Emidio 2, Perin 3, Vettori, Zacchigna 8. All. Carrea. Arbitri: Silvestri e Di Gennaro di Roma.

Parziali: 22-23; 38-38; 51-61; 62-69

Note: Liberi: Fabriano: 4/11; San Vendemiano: 8/10. Tiri da due: 17/33; 17/40. Da tre: 8/31; 9/28. Rimbalzi: 39 (off. 9, Giombini 11); 46 (off. 13, Chiumenti 9). Assist: 13 (Centanni 6); 10 (Oxilia 3).

Fabriano, dopo Jesi, esce sconfitta (62-69) anche di fronte al pubblico amico contro la corazzata Rucker San Vendemiano che non ha lasciato scampo ai padroni di casa. I ragazzi di Grandi escono dal PalaChemoiba battuti (62-69), ma nonostante un terzo quarto disastroso (13-23), nel finale ha provato a superare la coriacea difesa ospite fallendo il -3 a 100’’ secondi dalla sirena. Peccato alcuni minuti di amnesia nei momenti clou della gara e qualche errore di troppo in fase offensiva. Buona la prova del collettivo, ma su tutti emerge un super Centanni (18 p. e 6 assist). Un primo parziale molto entusiasmante con le due squadre che giocano con velocità mettendo in mostra anche un ottimo basket. 10’ intensi ed equilibrati fra i due team con San Vendemiano che al 4’ trova il +4 con Cacace (10-14). Fabriano non ci sta e con un parziale di 8 a 1 vola a +3 (18-15) al 7’. Nel finale San Vendemiano recupera lo svantaggio chiude avanti di 1 (22-23) con la coppia Gluditis-Oxilia. Nel secondo quarto le due squadre sbagliano molto, le difese superano gli attacchi, Fabriano avanti di 1 (26-25) al 14’. Tecnico a Bandini, San Vendemiano ne approfitta e, con un parziale di 9-0 firmato Gluditis-Zacchigna, gli ospiti volano +6 (26-32) al 15’. I locali riordinano le idee e risalgono la china fino a raggiungere il -1 (33-34) al 18’. Si va a riposo con le due squadre in perfetto equilibrio (38-38) e, con la coppia Centanni (12 punti e 3 assist)-Sanic (9p.), tiene a galla le speranze dei cartai. Dopo l’intervallo Fabriano è a +5. La reazione del San Vendemiano non si fa attendere e piazza un parziale di 8-0. I locali rimettono la testa avanti di 2 (46-44), ma è un fuoco di paglia perché gli ospiti in un amen trovano il +10. Nell’ultimo quarto Fabriano prova a rientrare, tornano -5 (60-65), falliscono il -3 e il San Vendemiano espugna il PalaChemiba.

Angelo Campioni