Jesi, cumuli di rifiuti al rientro dalle vacanze, i volontari si rimboccano le maniche

Jesi (Ancona), 9 settembre 2025 – “Non abbiamo fatto in tempo a rientrare in città dopo la pausa estiva che ci siamo subito trovati davanti a una realtà purtroppo ben nota: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti> così dall’associazione JesiClean che denuncia In collaborazione con Jesi Servizi e con l’amministrazione comunale, in sole tre uscite i volontari di JesiClean hanno bonificato via Roma, via Montecappone e la strada che dalla ex latteria porta verso Cingoli. “Abbiamo raccolto oltre 25 sacchi di rifiuti, tra cui pneumatici, una batteria per auto, calcinacci, sacchi di rifiuti domestici e persino abiti abbandonati”. Parallelamente agli interventi sul campo, JesiClean continuerà anche il suo lavoro di sensibilizzazione nelle scuole “un pilastro fondamentale dell’associazione fin dalla nascita”. “Con l’inizio del nuovo anno scolastico – spiegano -ripartiremo con ancora più energia il programma di incontri e attività didattiche rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, per trasmettere il valore del rispetto dell’ambiente e della cura dei beni comuni. Crediamo che educare oggi significhi cambiare davvero il domani, ed è per questo che investire nei più giovani è una delle nostre priorità assolute”. L’associazione è aperta a chiunque voglia contribuire: il tesseramento è attivo tutto l’anno con un costo simbolico, ma necessario per garantire la copertura assicurativa a chi partecipa attivamente.