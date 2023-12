Travolto dall’auto mentre attraversa con il suo cagnolino, muore dopo quattro mesi di agonia

Jesi (Ancona), 16 dicembre 2023- Ha lottato a lungo ma dopo quattro mesi e mezzo, ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere per sempre. È morto Raul Rossetti, 62enne jesino travolto da un’auto la sera del 31 agosto scorso all’inizio della salita di Borgo Garibaldi.

Raul Rossetti con il suo adorato cane

Raul era in giro con il suo adorato cane Pedro come amava fare ogni giorno quando è stato travolto da un’auto. Trasportato in gravi condizioni a Torrette ha lottato a lungo per la vita nel reparto di terapia intensiva.

L’investimento è accaduto pochi minuti prima della mezzanotte all’incrocio tra via Setificio e l’inizio della salita di borgo Garibaldi, una zona tra le più pericolose in città. Rossetti, corriere espresso, personaggio dalla battuta sempre pronta e molto noto in città stava attraversando la strada con il suo cane quando è stato travolto.

Raul, gigante buono, era una persona molto solare e gira spesso nelle zone popolari fermandosi a chiacchierare del più e del meno, con amici e conoscenti. Tanti in rete i messaggi per lui.