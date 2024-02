Jesi, droghe, alcol e cyberbullismo: genitori a lezione di legalità

Jesi (Ancona), 12 febbraio 2024 – Anche i genitori a scuola di legalità per meglio conoscere i rischi legati alle condotte dei figli in tema di cyberbullismo e uso di droghe. Sabato il dirigente del commissariato di Jesi, vice questore Paolo Arena, nell’ambito del progetto “Educhiamo insieme alla Legalità”, voluto dal questore Cesare Capocasa, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale e rivolto agli istituti scolastici di Ancona e provincia, ha incontrato i genitori degli studenti dell’istituto di istruzione superiore Marconi Pieralisi, diretto dalla dirigente scolastica Rita Fiordelmondo. Il dirigente di polizia si è anzitutto soffermato sull’importanza che anche i genitori conoscano i principi basilari della Costituzione, frutto del sacrificio di quanti hanno creduto fermamente negli ideali di libertà, uguaglianza e rispetto delle diversità. La carta Costituzionale è un documento vivo alla base di tutte le leggi dello Stato e chiunque la osservi sarà un cittadino al servizio degli altri per il progresso della società in cui viviamo. “Conoscere la Costituzione – evidenzia il vicequestore Paolo Arena - è essenziale perché significa preparare alla vita i propri figli con la consapevolezza dell’essere cittadini, non solo dei diritti ma anche dei doveri tra i quali rientra lo studio. Tuttavia oggi i figli vivono una fase più inquieta, più carica di malessere, di tensioni, di disagio espresso in tutte le forme, nel vivere le esperienze al limite (sfide coi motorini, assunzione di alcol, droga, violenza gratuita) con un rifiuto netto di tutto ciò che è regola. La causa del disagio, va cercata nel senso di smarrimento, vuoto, solitudine, nella mancanza di modelli sani di riferimento, mentre abbondano, purtroppo, quelli negativi. Ciò deve interrogare tutti i genitori in modo da capire se siano o meno presenti nella vita dei loro figli o magari troppo impegnati nel lavoro o carrierismo, o distratti da altro. I giovani hanno paura di soffrire, per questo occorre cogliere il loro malessere altrimenti ricorreranno all’anestesia del loro dolore trasformandosi in persone aggressive, prepotenti e indifferenti. Tale condotta da bulli, si manifesta soprattutto a scuola dove ad esser preso di mira è il timido di turno o magari lo studente etichettato come secchione, o il più sensibile puntato da ragazzi e ragazze, i quali commettono veri e propri reati come estorsioni, aggressioni fisiche, furti che provocano soprattutto un danno esistenziale alla persona, alla riservatezza. Spesso – aggiunge - si parla di cyber bullismo perché tramite sms o filmati video, o foto si ricatta e diffama la vittima, denigrandola mettendola alla berlina”. Arena ha ricordato le responsabilità dei minori e dei loro genitori, illustrando pene e sanzioni per entrambi a seconda del reato e dell’età dei figli. Un incontro molto partecipato e ritenuto utile da parte dei genitori intervenuti i quali hanno rivolto al dirigente numerose domande e richieste di informazioni. “Occorre un recupero di legalità, di moralità – ha concluso il dirigente Arena – e questo richiede la compartecipazione piena dei genitori e non l’infruttuosa complicità che li porta a dar loro ragione su tutto. Al contrario, l’azione svolta a scuola dai docenti non deve esse delegittimata bensì avallata e rafforzata dai genitori: genitori, studenti, docenti e forze di polizia nella stessa direzione, come un’unica grande squadra. La correzione sana, in una fase ancora giovanile della vita dei loro figli, non potrà che essere educativa e feconda”.

Sara Ferreri