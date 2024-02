Jesi, è blitz a San Severo. Scalata con vista sulla vetta

Quarto posto, se non in cassaforte, quantomeno sempre più vicino: la General Contractor conferma il momento super, che dura ormai da due mesi e può guardare ancora più in alto. Jesi prosegue la marcia nel girone B di B Nazionale con l’ennesimo successo esterno, stavolta a San Severo: risultato che vale doppio, perché la squadra di coach Marcello Ghizzinardi non solo si conferma al quarto posto in solitudine, ma porta a 6 i punti di vantaggio sulla quinta piazza, ora occupata non più solo dal San Severo, ma anche dal Fabriano. A otto giornate dalla fine, un margine che comincia a diventare pesante, anche perché la General Contractor col successo di domenica al palasport intitolato a Falcone e Borsellino ha conquistato pure il 2-0 negli scontri diretti col San Severo (battuto anche all’andata al PalaTriccoli, 93-72) e inoltre è in vantaggio – in attesa del match di ritorno – pure sul Fabriano, battuto davanti al pubblico amico a dicembre 95-88. La General Contractor sale a 36 punti e continua a inseguire il San Vendemiano, terzo da solo con 38, mentre al comando c’è la coppia composta da Roseto e Ruvo di Puglia a 40. Ma quale è la situazione scontri diretti per Jesi con chi sta davanti? La General Contractor è 1-1 con Roseto, ma con un minimo vantaggio nella differenza punti (ha perso in casa di 10, ma ha poi vinto in Abruzzo di 11); con Ruvo situazione analoga, perché come partite si è sull’1-1, ma Jesi ha vinto di 8 in casa, mentre in trasferta all’andata aveva perso soltanto di 1. Infine San Vendemiano: anche qui 1-1 negli scontri diretti, ma in questo caso la squadra di Ghizzinardi è sotto nella differenza punti, avendo perso di 16 in Veneto vincendo invece di 4 al PalaTriccoli. Chiaro che per scalare una ulteriore posizione la General Contractor dovrà sperare anche in qualche passo falso di chi sta davanti, ma soprattutto dovrà continuare a vincere senza troppi calcoli sfruttando un calendario comunque non impossibile: dopo il successo di San Severo, ora Jesi è infatti attesa da due match consecutivi al PalaTriccoli contro squadre di bassa classifica, il primo domenica alle 18 contro Ozzano mentre la settimana successiva (10 marzo) scenderà nelle Marche Vicenza. Andrea Pongetti