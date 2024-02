Jesi e cremisi impattano. I leoncelli si sbloccano

NA

TOLENTINO

NA: Pistola, Grillo (44’ st Baah Donkor), Giovannini, Zandri, Capomaggio T., Lucarini, Chacana (12’ st Nazzarelli), Zagaglia (30’ st Kouentchi), Cordella, Belkaid, Giunti. Panchina: Sansaro, Brega, Dentice, Bugatti, Marcucci, Ottaviani.

All. Strappini.

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Mercurio, Sosa Ugolini, Bracciatelli, Cancelli (24’ st Nasic), Santoro (30’ st Salvucci), Cardinali (30’ st Moscati), Borrelli, Garcia. Panchina: Bucosse, Di Biagio, Mariani, Giuggioloni, Valentini, Gabrielli.

All. Ionni (Possanzini squalificato).

Arbitro: Chiacchiarelli di San Benedetto del Tronto

Reti: 21’ pt Cardinali, 26’ st Cordella (rig.)

Un punto a testa tra Jesina e Tolentino con i leoncelli che tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila. Un gol per tempo, con gli ospiti che nel primo tempo si fanno apprezzare di più per il gioco e per il nel gol di Cardinali servito dall’ex Borrelli. La Jesina reclama invano un calcio di rigore per una spinta su Chacana, poi nella ripresa i biancorossi rientrano in campo più determinati. Giunti e Zandri si rendono pericolosi nei primi minuti.

Dall’altra parte Borrelli non centra la porta. Il pareggio dei padroni di casa arriva poco prima della mezz’ora, su calcio di rigore decretato dopo una conclusione di Belkaid che tocca il braccio di Bracciatelli. Dal dischetto Cordella non sbaglia per il gol del definitivo pareggio. Perché la Jesina ci prova maggiormente a prendersi i tre punti, ma il colpo di testa di Thiago Capomaggio è deviato in angolo da Orsini. Finisce 1-1.