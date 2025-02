Jesi e Fabriano con vista playoff. Scontri diretti sul parquet amico

Terza partita in una settimana per Jesi e Fabriano nel torneo di serie B Nazionale, che dopo l’ennesimo turno infrasettimanale affronta domani la giornata numero 29 con General Contractor e Ristopro di nuovo sul parquet amico.

Per entrambe, due scontri diretti delicati per raggiungere la post season con la General Contractor che, reduce dal ko esterno contro il Sant’Antimo, affronta il San Severo e la Ristopro, invece autrice di una grande – nelle proporzioni e nel gioco – vittoria a Ravena, che aspetta il Piombino.

Match abbordabili per entrambe visto che Jesi, a quota 32 ancora in lizza per qualificarsi direttamente per i playoff senza passare per i playin, attende un San Severo che ha 10 punti in meno (22) mentre Fabriano, salito a 24 punti con l’exploit di Ravenna, si trova di fronte il Piombino ancorato a 20.

Però sia i pugliesi che i toscani hanno motivazioni, potendo ancora raggiungere i playin e soprattutto non essendo ancora sicuri di evitare i playout: per la squadra di Ghizzinardi e per quella di Niccolai restano due match assolutamente da non fallire davanti al pubblico amico.

L’avversario di Jesi, la Cestistica San Severo, arriva al PalaTriccoli con un giorno di riposo in meno della General Contractor, avendo affrontato il turno infrasettimanale giovedì e non mercoledì: squadra piuttosto giovane quella pugliese, che non ha le ambizioni degli anni passati ma dispone comunque di elementi di categoria come l’ala Fabio Bugatti, classe 1998, 14.7 punti di media a cui aggiunge 3.8 rimbalzi e 2.3 assist, l’altra ala Niccolò Moffa, 200 centimetri, 25 anni, mai del tutto esploso dopo le ottime cose messe in mostra appena ventenne in categoria (8.4 punti, 3.2 rimbalzi) e il play-guardia Niccolò Pellicano, 22 anni, appena 182 cm per 72 kg, ma ben 4.6 assist a incontro.

Non ci sono stelle ma elementi di categoria pure nel Piombino avversario di Fabriano, reduce da una prevedibile sconfitta interna nell’infrasettimanale contro la più quotata Gema Montecatini dove i toscani hanno evidenziato notevoli difficoltà offensive con appena 52 punti realizzati e un clamoroso, in negativo, 1/29 da tre punti, pari al 3%: una percentuale che dice tutto sulla fatica nel trovare la retina avversaria del Piombino, che sotto canestro presenta la solidità del pivot Ivan Onojaife, ventunenne di nazionalità italiana, 200 centimetri, 7.8 punti e 7.5 rimbalzi di media in stagione, affiancato dal talento dell’ala grande Lorenzo De Zardo, 25 anni ma da anni in cadetteria, 12.5 punti e 6.3 rimbalzi.

Una coppia di lunghi molto solida ma Fabriano, come Jesi, deve vincere. Entrambi i match domenica alle ore 18, con diretta per gli abbonati sul canale Lnp Pass.

