Jesi e Fabriano sul parquet. Sfide con Bisceglie e Mestre

Prosegue il tour de force per General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano, che non possono nemmeno gustarsi le grandi imprese di domenica scorsa visto che già questa sera tornano sul parquet per il turno infrasettimanale, ventesima giornata di serie B Nazionale, terza di ritorno. Reduce da una vittoria sul parquet di San Severo sorprendente soprattutto per le proporzioni (102-76), la rilanciata Ristopro del nuovo corso targato coach Niccolai (foto), ora settima con 20 punti, torna in casa a Cerretto d’Esi per affrontare alle ore 21 il Bisceglie, terz’ultimo a 12 ma reduce da una sofferta quanto importante vittoria interna contro il Ravenna (92-91, con ben 30 punti per lo scatenato classe 2000 Chessari) in uno degli anticipi di sabato scorso. Si tratta di una occasione da sfruttare per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout e soprattutto rinsaldare il piazzamento in quella playoff, a cui saranno ammesse le prime otto squadre al termine delle 34 giornate della stagione regolare. Tra i pugliesi, enorme l’impatto nelle ultime giornate dell’argentino Juan Rodriguez Suppi, arrivato a questi livelli soltanto a 33 anni dopo aver militato lo scorso anno addirittura in C Gold a Osimo: sta segnando 17.3 punti di media. Arbitrano Alessi di Lugo di Romagna (Ra) e Ricci di Perugia.

Gioca poco prima (ore 20.30) in trasferta contro il Mestre (palasport di Trivignano) invece la General Contractor Jesi, ancora imbattuta nel 2024 e salita al quarto posto a quota 24 dopo la grande impresa del PalaTriccoli contro il Chieti: grande impresa perché Jesi è stata capace di rimontare addirittura dal -18 del terzo quarto e dal -11 del 34’, con 5’ finali che hanno annichilito gli abruzzesi. "Proseguiamo contro il Mestre il nostro giro della morte – sottolinea coach Marcello Ghizzinardi facendo riferimento al difficile calendario per la sua squadra in questo inizio di girone di ritorno – ma lo spirito e la grinta che vedo sono quelli giusti. Sono orgoglioso di allenare un gruppo di giocatori così, che per questo meriterebbe di essere incitato dai propri tifosi dal primo minuto e non solo dal trentesimo". I veneti fanno parte el gruppo delle ottave con 18 punti ma sono reduci da una beffarda sconfitta esterna nel derby regionale contro il Vicenza (73-72), partita che ha segnato il debutto in squadra del lungo Simone Aromando (11 punti in 30’) appena arrivato dal Faenza. Arbitrano Bortolotto di Castello di Godego (Tv) e Zanelli di Motta di Livenza (Tv).

Niente turno infrasettimanale invece per la serie B Interregionale, che tornerà sul parquet sabato e domenica per la quart’ultima giornata: lo farà con la Goldengas per la prima volta capolista, assieme al Matelica che però i senigalliesi sopravanzano per lo scontro diretto favorevole.

Andrea Pongetti