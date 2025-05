Jesi e Lisciani Teramo pareggiano 3-3 nella finale playoff di serie B di calcio a 5

Con l’Audax 1970 Senigallia retrocessa (dalla serie A2 alla B di calcio a 5), il Corinaldo promosso (dalla B all’A2) e il Cus Ancona salvo (serie B), c’è rimasto solo lo Jesi in gioco, protagonista della finale playoff del girone D del campionato di serie B.

Dopo aver superato, nel doppio confronto di semifinale, il Faenza (due vittorie su due), sabato la gara di andata della finalissima del girone, in casa del Lisciani Teramo (vincente sul Città di Chieti).

La prima sfida tra la quarta (Jesi) e quinta (Teramo) della regular season termina in parità (3-3). "Un pareggio dolceamaro, ma prezioso" lo descrive così la società sui propri canali social. "Sì, perché avremmo potuto portare a casa l’intera posta in palio, avremmo potuto gestire meglio il vantaggio - esordisce Gabriele Piersimoni, classe 1983, sabato autore di una doppietta (l’altro gol a firma Belloni), in tutto 23 gol stagionali per lui -. Ma il Teramo è la solita squadra che fa poco gioco, e riparte molto bene. Fisicamente li ho visti bene, sono grintosi e sanno chiudersi al meglio quando la situazione lo richiede".

Sabato 17 maggio l’ultimo atto al PalaTriccoli di Jesi: chi vince, vince i playoff del girone e continua il cammino verso la promozione.

"Siamo pronti. La squadra è esperta e non teme questo tipo di gare – continua Piersimoni, al quale la società jesina ha già chiesto di rimanere anche per la prossima annata- Non siamo ipocriti; a inizio stagione sapevamo che avremmo potuto fare bene, sappiamo che la nostra squadra è forte. Io personalmente ero dell’idea che avremmo potuto vincere il campionato, poi però è sempre il campo a parlare". Alice Mazzarini