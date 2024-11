Jesi, "Ecco come avviare un'impresa". al via il corso alla Carisj

Jesi (Ancona), 26 novembre 2024 - Il 90 per cento delle nuove aziende muoiono nel giro di pochi anni dalla nascita. Solo poche sopravvivono: Perché? Per analizzare i motivi e cercare di dare strumenti utili a imprenditori, cooperatori, giovani che vogliono avviare una nuova azienda martedì della prossima settimana dalle 15 alle 18 la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi nella sua sede in piazza Colocci, 4 a Jesi, organizza, con Csv Marche Ets (Centro Servizi per il Volontariato), un seminario formativo su come validare e sviluppare nuove idee imprenditoriali, tenuto da Zeffirino Perini di Manager No Profit. Il seminario si rivolge principalmente agli Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, ai giovani e imprenditori che vogliono realizzare un’idea e darle una prospettiva. Verrà illustrato “Il Processo di validazione” come metodo efficace per valutare, sviluppare e lanciare nuove idee di prodotto o di servizio, in un contesto in rapida evoluzione dominato dalle opportunità del digitale. Scopo del seminario è “creare consapevolezza dell’esistenza di un modo diverso di costruzione di nuove idee, progetti e servizi, in un contesto ambientale profondamente cambiato rispetto al passato, dove le condizioni ed i nuovi strumenti (digitale, AI, ecc.) creano incertezza ma anche grandi opportunità”. “Con grande piacere - afferma Paolo Morosetti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi - abbiamo organizzato questo seminario dedicato alla validazione di nuove idee imprenditoriali, un evento che rappresenta un'occasione unica per riflettere insieme sui passi fondamentali che ogni impresa deve compiere per trasformare un'idea in un progetto concreto e di successo. Il nostro impegno come Fondazione è quello di supportare, stimolare e facilitare l'innovazione, fornendo strumenti pratici e una solida rete di esperti, professionisti e imprenditori. L’obiettivo di questo seminario è mettere a disposizione dei partecipanti le metodologie e le best practice necessarie per validare le proprie idee e capire come affrontare le sfide che si presentano nei primi passi di un percorso imprenditoriale.In un contesto economico in continua evoluzione, la capacità di testare e validare rapidamente nuove idee è cruciale per minimizzare i rischi e ottimizzare le risorse. Siamo convinti che l'innovazione e l’imprenditorialità siano pilastri essenziali per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità, e questo seminario è solo una delle tante iniziative che la Fondazione promuove per favorire il progresso e la cultura imprenditoriale”. Ecco il programma: ore 15, saluti istituzionali dell’ingegner Paolo Morosetti, e del dottor Simone Bucchi, Presidente Csv Marche ets. Alle 15,15 intervento del dottor Zeffirino Perini. Innovazione nel Terzo Settore: un seminario sul Modello di Validazione per valutare, sviluppare e lanciare nuove idee di prodotto o di servizio, Un nuovo approccio per enti e cooperative sociali per sviluppare progetti che rispondano efficacemente ai bisogni reali della comunità. Alle 17,30 spazio alle domande del pubblico. “Negli anni i metodi per la valutazione dei progetti si sono evoluti molto – spiega Simone Bucchi, presidente CSV Marche Ets - offrendoci la possibilità di guardare bene ai diversi aspetti del nostro lavoro. Ma questa iniziativa vuole andare un po’ oltre, perché rappresenta un’innovazione di processo, cioè mira ad avere un approccio diverso, interessato più all’accompagnamento che alla mera traduzione del risultato, nell’ottica di garantire, in maniera sempre più efficace, un esito positivo delle progettualità”. La partecipazione al corso è gratuita, ma è opportuno iscriversi https://www.fondazionecrj.it/modulo-di-iscrizione-al-corso-di-formazione. Per info: info@fondazionecrj.it