Jesi, ecco l'archivio d'arte di Giannetto Magrini

Jesi (Ancona), 2 dicembre 2024 - Pubblicato l'archivio dedicato all'arte di Giannetto Magrini: un viaggio straordinario nella carriera di un artista autentico.Dopo un lungo e appassionato lavoro di ricerca e documentazione, è stato finalmente pubblicato l'archivio, curato dal gallerista Maurizio Fava della galleria d’arte Feu!Lab, dedicato a Giannetto Magrini. Un'opera monumentale di circa 400 pagine che celebra la straordinaria carriera dell'artista jesino. “Questo progetto - spiega Fava - rappresenta molto più di una semplice raccolta di opere: è un viaggio emozionante attraverso decenni di produzione artistica che spaziano dalla pittura alla scultura, testimoniando l'evoluzione stilistica e tecnica di Magrini. L'archivio, organizzato in ordine cronologico, ripercorre le tappe principali di un percorso iniziato negli anni '60 e tuttora in continua trasformazione. Oltre a includere una selezione delle opere più significative, l'archivio raccoglie anche la critica che è stata dedicata all'artista nel corso degli anni, fra cui spiccano i preziosi contributi di personalità come Vittorio Sgarbi, che ha spesso sottolineato l'unicità della visione artistica di Magrini. L'archivio si arricchisce ulteriormente grazie alle autorevoli prefazioni firmate da Simona Cardinali, Responsabile Ufficio Musei del Comune di Jesi, e dall'Assessore alla Cultura del Comune di Jesi Luca Brecciaroli, che hanno offerto riflessioni profonde sul valore artistico e culturale dell'opera di Magrini”. Giannetto Magrini, artista di rara autenticità, è riuscito con la sua opera a unire e commuovere generazioni diverse, mantenendo sempre viva la sua ricerca e affermando la sua unicità. Questo archivio è un omaggio alla sua figura e alla sua capacità di toccare il cuore di chiunque entri in contatto con il suo lavoro. «Ogni volta che ci incontriamo, Giannetto mi omaggia di una sua opera, un suo pensiero con dedica. Ogni pezzo è una parte di lui, un racconto che non può essere dimenticato», spiega il curatore dell'archivio, Maurizio Fava.