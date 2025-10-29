Jesi, edilizia agevolata, via alla presentazione delle domande

Emergenza casa

Emergenza casa
Ancona
CronacaJesi, edilizia agevolata, via alla presentazione delle domande
29 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Il nuovo Cda dell'Asp 9

Jesi (Ancona), 29 ottobre 2025 – “Sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte alla formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di edilizia residenziale pubblica agevolata nel Comune di Jesi”. A renderlo noto l’Asp 9. È stato infatti pubblicato l’avviso per l’assegnazione in locazione primaria e permanente a canone concordato (inferiore al canone del libero mercato immobiliare, ma superiore a quello dell’edilizia sovvenzionata) di sei alloggi di edilizia agevolata di proprietà del Comune di Jesi e gestiti da Erap Marche. Gli alloggi sono ubicati in Vicolo Ripanti e hanno dimensioni variabili dai 55 agli 80 metri quadrati. Attualmente oggetto di riattamento, saranno disponibili all’assegnazione presumibilmente entro il prossimo anno. Al bando possono partecipare tutti i cittadini che, non proprietari di altro bene immobile nella misura eccedente il 25%, abbiano un valore Isee relativo al nucleo familiare ricompreso tra 13.877 e 39.701 euro. Il canone varia, a seconda delle dimensioni di ciascun alloggio, da 290,16 a 419,60 euro mensili. “La domanda – spiegano dall’Asp 9 - va presentata esclusivamente in modalità telematica a partire da oggi e fino al prossimo 11 dicembre. Coloro che necessitano di un supporto nella presentazione della domanda possono usufruire di un facilitatore digitale messo a disposizione dalla stessa Asp, contattando il numero telefonico 0731 236911” Sull’avviso pubblico - disponibile sia sul sito internet dell’Asp Ambito 9 e sia su quello del Comune di Jesi - vengono specificate le modalità per l’attribuzione dei punteggi e la formazione delle relative graduatorie.

© Riproduzione riservata