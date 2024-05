Jesi, edizione record per il palio di San Floriano: "Toccate le 50mila presenze"

Jesi (Ancona), 13 maggio 2024 – Edizione record e senza eccessi per il palio di San Floriano. “Complessivamente 50mila presenze al Palio animato da ben 900 figuranti. Un’edizione che ha sfiorato la perfezione”. Così Emanuel Santoni, presidente dell’Ente Palio di San Floriano al termine della rievocazione che ha animato e riempito il centro storico nel week end. “Mi sono confrontato con le forze dell’ordine – aggiunge – e non si è registrato alcun problema né disagi particolari. E’ stato uno dei palii più partecipati di sempre con decine di migliaia di persone>. A trionfare per il secondo anno consecutivo è stato il Comune di Jesi che si è riconquistato il vessillo. “Il tema ‘Il Palio dei sogni’ – aggiunge Santoni - mai è stato così azzeccato, un'edizione baciata dal sole, con una incredibile partecipazione da parte del pubblico, dove tutto è filato liscio nonostante la complessità di alcuni eventi e le diverse novità. Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto da ognuno dei deci giorni di manifestazione, un lavoro corale guidato dall'Ente Palio ma portato avanti da tantissime realtà, incluso il pubblico interessato e partecipe sia negli appuntamenti culturali che in quelli più festaioli". “Sono state giornate di Palio bellissime, trascorse insieme al nostro territorio – aggiunge il sindaco Lorenzo Fiordelmondo -. Grazie all'Ente Palio per il lavoro e la cura con i quali preparano questo appuntamento”.