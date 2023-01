Jesi, falciato sotto la pioggia battente: ferito 36enne

I soccorritori sul luogo dell'investimento

Jesi (Ancona), 20 gennaio 2023 – Paura stasera poco prima delle 20 lungo viale don Minzoni: anziana alla guida sotto la pioggia battente, mista a pioggia, prende in pieno un giovane che stava attraversando la strada. È accaduto all’altezza della gelateria La Dolce Vita. Immediato è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati automedica e ambulanza della Croce Verde di Jesi e tre pattuglie della polizia locale. Ad avere la peggio un 36enne originari del Bangladesh. Secondo una prima sommaria ricostruzione la signora anziana residente in Vallesina, avrebbe centrato in pieno il ragazzo che stava attraversando la strada facendolo sbalzare a terra. Un impatto particolarmente violento ma il giovane anche se dolorante è rimasto vigile e cosciente per tutta la durata dei soccorsi, sotto una pioggia torrenziale mista a neve. È stato portato poco dopo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice di media gravità. Avrebbe riportato diversi traumi ma fortunatamente il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabili i disagi al traffico durante i soccorsi e i rilievi da parte della polizia locale che ha provveduto anche a deviare il traffico. Poco prima, attorno alle 18,30 un'auto è andata in fiamme all'incrocio tra via Grecia e viale Cavallotti con la conducente che è riuscita non senza fatica ad accostare, mettersi al sicuro e dare l'allarme al numero unico di emergenza 112.