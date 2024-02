Jesi, festa grande al rientro a scuola per il campione Alessandro Ragaini

Jesi (Ancona), 19 febbraio 2024 - Festa grande stamattina all’Iis Galilei per il rientro in classe del campione mondiale di nuoto Alessandro Ragaini. Lo studente d17enne castelplanese fresco del bronzo di Doha è stato accolto da abbracci e sorrisi dei suoi compagni di scuola (indirizzo biotecnologie) ma anche delle altre classi e dai docenti. Gli stessi che avevano interrotto le lezioni per seguire in diretta le gare. “L’Iis G. Galilei di Jesi attraverso il piano strategico per l’educazione ambientale e la sostenibilità e la commissione educazione alla salute – spiega il dirigente Luigi Frati - vuole promuovere atteggiamenti positivi volti all’adozione di corretti stili di vita, attività di potenziamento della cittadinanza attiva e responsabile e molte altre iniziative. Uno dei progetti attivati è quello relativo al progetto studente atleta di alto livello: programma sperimentale per una formazione di tipo innovativo destinato a studenti-atleti di alto livello. Alessandro Ragaini fa parte di questo progetto il cui obiettivo è la creazione di condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto le difficoltà nella regolare frequenza delle lezioni. L’obiettivo è la promozione concreta del diritto allo studio e il successo formativo anche di questi studenti. Coniugare la carriera scolastica con quella sportiva non è facile ma il Galilei di Jesi ha sempre riconosciuto l’importante funzione che l’attività sportiva riveste nella programmazione educativo-didattica e nel processo di sviluppo della personalità dello studente-atleta”. “Oggi Alessandro oltre che dai compagni di classe – spiegano ancora dalla scuola - è stato ricevuto dal dirigente Luigi Frati e dal suo collaboratore, prof Ione Baldoni, per un saluto da parte di tutta la comunità scolastica e per complimentarsi dei risultati raggiunti ma soprattutto dei sacrifici fatti augurando un futuro ricco di soddisfazioni”.