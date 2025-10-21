Jesi, finita la fuga del vandalo sacrilego: arrestato dai poliziotti

Senigallia (Ancona), 21 ottobre 2025– Dopo il raid, il furto e lo sfregio nel santuario delle Grazie di Jesi era stato arrestato e condannato, ma rimesso in libertà con l’obbligo di dimora. Lui in tutta risposta era fuggito all’estero, rendendosi irreperibile, fino a lunedì quando è stato arrestato e portato in carcere. La Polizia di Stato del commissariato di Senigallia ha tratto in arresto il 36enne residente a Monte san Vito ma originario di Isernia, italiano. Nella giornata di ieri i poliziotti del commissariato, avendo avuto notizia del suo rientro in Italia, grazie a una intensa attività investigativa, sono riusciti a intercettare e ad arrestare nella zona di Senigallia l'uomo, resosi responsabile nell’ottobre del 2024 delle condotte sacrileghe e vandaliche al Santuario delle Grazie di Jesi. All’esito dell’identificazione e dei rilievi fotodattiloscopici, l'uomo è stato portato dai poliziotti al carcere di Pesaro. Era l’11 ottobre del 2024 quando il 36enne, entrato nel Santuario aveva spaccato una statua di Padre Pio fatta a pezzi, sfregiato tre dipinti sui quali aveva impresso delle scritte e fatto colare della cera calda. Non solo aveva anche rubato un microfono e un messale a cui aveva strappato pure le pagine. Un raid sacrilego culminato con l’arresto da parte dei carabinieri di Jesi. Per il vandalo a febbraio scorso è arrivata una condanna, in abbreviato, a due anni e otto mesi di reclusione. Per imbrattamento e deturpamento di beni culturali, danneggiamento, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il raid il 36enne era finito in carcere, poi era stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza ma aveva lasciato Monte San Vito poco dopo per darsi alla macchia. Non si era presentato nemmeno in udienza, ma ora, appena tornato in Italia è stato beccato e portato in carcere dove dovrà scontare la pena a due anni e otto mesi. Quando il 35enne, ad ottobre, entrò in chiesa era primo pomeriggio e aveva aspettato di rimanere da solo per mettere in atto il raid ripreso dalle telecamere interne. Poco prima delle 14 era stata una parrocchiana a dare l’allarme. Aveva visto entrare l’uomo mentre lei usciva. Convinto di essere rimasto solo aveva estratto un pennarello iniziando a scarabocchiare i dipinti. Prima un quadro raffigurante Cristo e il Sacro Cuore, poi un altro raffigurante sant’Antonio e un altro ancora Santa Rita. Beni culturali che erano appesi in chiesa e dal valore strettamente religioso. Ad un dipinto aveva disegnato le lacrime, un cuore e scritto la parola "pace". Poi ci aveva colato sopra la cera calda.