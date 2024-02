Jesi, furto di cosmetici per oltre 2.200 euro: nei guai in due

Jesi (Ancona), 15 febbraio 2024 -Maxifurto per oltre 2.200 euro di prodotti al supermercato la polizia incastra due rumeni. A novembre scorso il direttore del punto vendita Conad i via don Rettaroli, ha sporto querela contro ignoti che avevano perpetrato un furto di cosmetici e altri prodotti per la cura della persona per un valore complessivo di 2.240 euro. Decine e decine di confezioni arraffate in poco tempo dagli scaffali. Ricevuta la querela gli agenti di polizia, coordinati dal vicequestore Paolo Arena, dopo il sopralluogo di rito, hanno acquisito le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza del supermercato. Dalla visione dei filmati, i poliziotti hanno appurato che i due giovani facevano accesso nel supermercato ciascuno con un proprio carrello della spesa. Uno dei due, preparava una busta di notevoli dimensioni collocata nel carrello, riempiendola di prodotti cosmetici e per la cura della persona particolarmente costosi mentre l’altro, si posizionava all’inizio della corsia con gli scaffali a mo’ di palo, per avvisare l’eventuale arrivo di clienti o di personale in servizio al centro commerciale. Una volta riempita la busta, i due complici si separavano per poi ricongiungersi in corrispondenza di un’altra corsia dove uno dei due provvedeva a nascondere la grossa busta colma di cosmetici tramite un giubbotto. A quel punto i due con i carrelli al seguito fuggivano a gambe levate attraverso un varco per le emergenze. Fuori ad attenderli nel piazzale del supermercato c’era un altro complice a bordo di una Ford Focus con la quale si sono dileguati tutti e tre. Grazie all’attento lavoro di analisi, gli investigatori del locale commissariato sono risaliti all’identità dei due uomini, due rumeni, uno dei quali già noto perché denunciato per reati simili nei mesi antecedenti e l’altro suo complice con cui era solito frequentarsi. La comparazione fisionomica effettuata dalla polizia scientifica tra le immagini relative ai soggetti ripresi dalla videosorveglianza e le foto segnaletiche d’interesse ha riscontrato oltre ogni ragionevole dubbio che si trattava delle stesse persone. I due rumeni, risultati poi avere uno 21 e l’altro 23 anni, pertanto sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente e dovranno rispondere di per furto aggravato in concorso. I controlli da parte degli agenti di polizia procederanno incessanti anche nei prossimi giorni in ottica preventiva di ogni reato.