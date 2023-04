Jesi, giovane operaio schiacciato dal camion: è gravissimo

Jesi (Ancona), 12 aprile 2023 – Terribile infortunio sul lavoro stamattina nella zona industriale jesina: gravissimo un giovane operaio meccanico. È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso di massima gravità. Il giovane operaio, secondo una prima ricostruzione stava lavorando alla revisione del camion con rimorchio nel piazzale esterno dell’officina in via Saffi (accanto alla palestra Il David) quando, per cause in corso di accertamento è stato travolto e schiacciato. Il mezzo pesante avrebbe schiacciato in particolare una gamba fino al bacino.

Soccorso dapprima dai colleghi e poi dal personale dell’automedica e dell’eliambulanza Icaro il giovane è rimasto cosciente ai primi soccorritori ma ha perso molto sangue. Intubato è stato portato in ambulanza e poi in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove è stato subito trasferito in sala operatoria.

Le sue condizioni sono gravissime. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Asur che si occupano della sicurezza sul lavoro per ricostruire l’accaduto. Hanno ascoltato i colleghi del ragazzo ancora sotto choc per quanto accaduto.