Jesi, giovani con alcol e droghe alla guida: nei guai in sei

Jesi (Ancona), 29 gennaio 2024 – Raffica di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi: il bilancio è di sei persone denunciate in stato di libertà, due delle quali segnalate, anche, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. È stata una settimana di controlli serrati da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi, concentrati, in particolare, nel fine settimana sia al fine di contrastare reati in materia di sostanze stupefacenti e di natura predatoria che al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale legata a all’abuso di alcolici e all’utilizzo di stupefacenti. Venerdì notte i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso un 26enne alla guida della propria auto in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici. Il nervosismo tradito dal giovane ha spinto i militari ad approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione hanno così trovato un grammo di cocaina, nascosto nell’abitacolo. Lo stesso, confermando che tale sostanza era destinata ad uso personale, si è poi rifiutato di sottoporsi ad accertamento per riscontrare l’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante, anche, dall’assunzione di stupefacenti. La patente di guida gli è stata, dunque, ritirata. Ed è a questo punto che i militari si sono accorti che qualcosa non andava. Il documento esibito, infatti, presentava impercettibili anomalie che non sono sfuggite all’ attenzione dei militari. Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di riscontrare che la patente era stata contraffatta. Oltre che per guida sotto l’influenza dell’alcol e per il rifiuto di sottoporsi al test il 26 enne è stato denunciato per uso di atto falso e ricettazione e segnalato al prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. E sempre a Jesi martedì notte gli stessi militari hanno denunciato un 26enne, sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’influenza dell’alcol. A Chiaravalle, i carabinieri della locale stazione mercoledì notte hanno denunciato un 34enne ed un 61enne, entrambi controllati alla guida delle rispettive autovetture, per rifiuto di sottoporsi ad accertamento al fine di riscontrare l’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di stupefacenti. Il 61enne in particolare, è stato altresì segnalato al prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. Domenica notte è stato sottoposto a controllo e, conseguentemente, a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Nell’abitacolo del mezzo del 61enne è stata rinvenuta anche una banconota arrotolata con residui di analoga sostanza. Sempre a Chiaravalle, gli stessi militari hanno denunciato una 33enne per rifiuto di sottoporsi ad accertamento finalizzato, invece, a riscontrare l’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici. Nel corso della notte lunedì è stato controllato alla guida della propria autovettura, presentava chiari sintomi riconducili, appunto, all’abuso di alcolici. La patente di guida è stata anche in tal caso ritirata ed il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. Infine i carabinieri della Stazione di Morro d’Alba hanno denunciato una 22enne per guida sotto l’influenza dell’alcol. Sabato notte i militari sono intervenuti a Monsano, dove la giovane era fuoriuscita dalla sede stradale con la propria auto dopo averne perso il controllo. È emerso che versava in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici, con un tasso alcolemico che superava i 2 grammi litro, oltre tre volte il limite consentito per legge. Fortunatamente lo schianto non ha avuto un grave epilogo per lei e per gl altri automobilisti in transito.