Jesi, girava a Porta Valle con machete e coltello: 56enne nei guai

Jesi (Ancona), 16 marzo 2024 – Fermato a Porta Valle, nell’auto nascondeva un machete e un pugnale: denunciato. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Jesi hanno denunciato un 56enne per porto di strumenti atti ad offendere. E’ avvenuto nella serata di ieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio intensificati dalla compagnia carabinieri in occasione del fine settimana, l’uomo è stato notato e controllato a bordo della propria autovettura nella zona di piazzale dei Partigiani sotto le mura del centro storico. Il nervosismo sin da subito manifestato dal 56enne ha determinato i militari a procedere, d’iniziativa, ad una perquisizione personale e veicolare. Sotto il sedile del conducente hanno, così, rinvenuto un machete, con lama di 39 centimetri e un pugnale, con lama di 10 centimetri. Le armi sono state, quindi sottoposte a sequestro. Per il predetto è scattata la denuncia per porto di strumenti atti ad offendere.