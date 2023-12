Gli blocca Instagram per estorcere denaro: 24enne incastrato

Jesi (Ancona), 20 dicembre 2023 – Gli bloccano l’account Instagram per estorcergli denaro: lui, giovane jesino si rivolge ai poliziotti che trovano e denunciano il responsabile: un 24 enne nigeriano. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato il giovane di origini straniere per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e tentata estorsione.

Tutto è iniziato il 17 novembre scorso quando la vittima, 26enne jesino titolare di account Instagram, si è accorto che non riusciva più ad accedere al suo profilo nel quale aveva impostato la doppia autenticazione.

Poco dopo su WhatsApp, riceveva un messaggio che si identificava come Instagram e gli richiedeva il codice a sei cifre che serve a rientrare nel suo profilo. Intuendo che qualcuno avesse fatto accesso abusivo al suo profilo, ha provato a chattare con lo stesso per ottenere più informazioni possibili per giungere alla sua completa identificazione.

Il malfattore tentava nella circostanza di estorcergli la somma di euro 300 per la restituirgli i codici di accesso necessari per reimpostare il profilo Instagram personale, inviandogli l’iban dove accreditare i soldi.

Gli accertamenti investigativi espletati dopo la presentazione di querela da parte del ragazzo hanno consentito di verificare che sia l’iban che l’utenza cellulare erano intestati ad un cittadino nigeriano residente a Cagliari. Pertanto, tramite la Polizia del posto, il 24enne è stato denunciato a piede libero per accesso abusivo ad un sistema informatico e tentata estorsione.