Jesi, gli propone guadagni extra con le recensioni e lo truffa per quasi 3.500 euro

Jesi (Ancona), 11 dicembre 2024 – Pregusta lauti guadagni con recensioni di attività commerciali ma perde 3.440 euro. La polizia avvia le indagini e arriva a un 47enne sardo il quale è stato denunciato ieri per truffa. Tutto è iniziato a settembre quando un 56enne jesino ha sporto a querela in commissariato poichè vittima della truffa dell’offerta di facili guadagni on line. L’uomo era entrato in contatto tramite WhatsApp con un soggetto che lo aveva raggirati facendogli credere di guadagnare denaro per recensire attività commerciali. Gli ha chiesto un versamento iniziale di 100 euro cui il malvivente ha fatto seguito riaccreditando in effetti alla vittima 130 euro per carpirne la fiducia per poi convincerlo ad effettuare altri bonifici, che gli hanno causavano stavolta una perdita di 3.440 euro. Gli accertamenti di polizia hanno consentito di risalire all’intestatario del conto aperto in una banca on line intestato ad un uomo sardo il quale raggiunto dalla polizia del posto su delega del commissariato jesino è stato denunciato in stato di libertà per truffa.