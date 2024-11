Jesi, gli tremano le mani: nascondeva hashish: 24enne nei guai

Jesi (Ancona), 4 novembre 2024 – Trovato con la droga: nella serata di ieri, personale delle volanti del commissariato ha segnalato per uso personale di stupefacenti un cittadino del Gambia 24enne. Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, gli operatori di polizia passando per via del Lavatoio, all’altezza della galleria commerciale della Sima hanno proceduto a ispezione di un cittadino extracomunitario che, alla vista degli agenti, ha accelerato repentinamente il passo presumibilmente per eludere i controlli. Il giovane, un cittadino del Gambia in possesso di regolare permesso di soggiorno per protezione speciale, mostrava un certo tremolio alle mani profferendo frasi senza un senso logico. L’atto, dava esito positivo poiché all’interno del pacchetto di sigarette è stato trovato un involucro in plastica trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, come confermato dal narcotest di polizia scientifica, del peso complessivo di 1,30 grammi. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e dopo la contestazione immediata, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale stupefacente.