Jesi, gomme forate ad otto vetture: incastrato di video uno dei due vandali

Jesi (Ancona), 12 gennaio 2023 – Pneumatici squarciati nella notte durante le festività natalizie, la polizia trova e denuncia uno dei due autori del raid vandalico. Si tratta di uno jesino con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Ieri, a seguito di celere attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato , coordinato dal dirigente vice questore Paolo Arena, ha denunciato in stato di libertà lo jesino che ora dovrà rispondere pure di danneggiamento aggravato continuato in concorso. Era la mattina del 28 dicembre quando, a seguito di segnalazione pervenuta al numero unico 112, un equipaggio delle volanti ha raggiunto via Rossini dove ignoti avevano danneggiato alcuni veicoli in sosta. In effetti, una volta sul posto, la pattuglia riscontrava che ignoti avevano forato in successione, gli pneumatici di otto auto in sosta parcheggiate sulla pubblica via. In particolare un furgone, una Dacia, una Citroen, una Lancia Y, e una Volkswagen Golf e altre due vetture. Gli operatori di polizia hanno effettuato rilievi fotografici del caso contattando i relativi proprietari delle vetture danneggiate. Nel corso del sopralluogo hanno individuato un impianto di video sorveglianza utile ai fini investigativi. Dalla visione dei filmati, infatti, i poliziotti hanno accertato che due individui con volto travisato, percorrevano la pubblica via e mentre l’uno effettuava il taglio delle gomme con un oggetto appuntito, l’altro fungeva da palo. L’analisi investigativa, basata sull’abbigliamento indossato, ha consentito di risalire ad uno dei due malviventi ed in particolare al complice che faceva da palo. I dettagli della tuta indossata, infatti, sono stati comparati con altre immagini a disposizione in cui l’individuo stavolta era a volto scoperto. La verifica dei frames video ha riscontrato la piena corrispondenza del soggetto in entrambi i filmati. Pertanto, rintracciato sul territorio, è stato denunciato per il reato commesso. Continua l’attività d’indagine per risalire all’altro vandalo seriale. Al vaglio c’è l’applicazione delle misure di prevenzione. Sempre nelle stesse giornate nella vicina via San Marco altre otto vetture sono state danneggiate con la medesima tecnica: un oggetto appuntito che ha tagliato gli pneumatici delle auto in sosta vicino alla chiesa gotica, zona che i residenti hanno riferito essere piuttosto buia. In questo caso le indagini sono però in mano ai carabinieri.