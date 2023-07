Gruista 75enne morto: stroncato da malore nel cantiere Amazon di Jesi

Jesi (Ancona), 19 luglio 2023 – Scende dalla gru che sta lavorando al cantiere Amazon e stramazza a terra. Tragedia stamattina poco dopo le 7,30 al cantiere della Coppetella dove non c’è stato nulla da fare per un operaio colto da malore probabilmente anche a causa del gran caldo di questi giorni.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’operaio specializzato, 75enne originario della Campania, dapprima dei colleghi, poi dei sanitari del 118 accorsi in ambulanza.

“Quanto accaduto è terribile – commentano da Amazon - I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità”.

Sul cantiere dove lo scheletro del mega hub sta crescendo in maniera spedita i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni che trapelano il 75enne operaio specializzato avrebbe avuto tutte le certificazioni mediche per operare in quel ruolo.