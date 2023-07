Corpo trovato a Roma: i resti non sarebbero quelli di Andreea Rabciuc

Jesi (Ancona), 25 lugli 2023 - I resti umani trovati al Pigneto di Roma non apparterrebbero ad Andreea Rabciuc ma a una donna con figli e con più di trent’anni. È il primo risultato emerso dalla maxi consulenza che la Procura di Roma ha disposto sul corpo subito dopo il ritrovamento, il primo luglio scorso. Si attende comunque ancora l’esito dell’esame del Dna per capire con certezza di chi possa essere lo scheletro ritrovato a Roma assieme ad uno zainetto, una collana e un accendino.

Andreea Rabciuc scomparsa in provincia di Ancona

Sarà quel responso comparato ai Dna dei familiari di alcune donne scomparse da qui a due anni a confermare o escludere che il corpo possa essere quello di Andreea Rabciuc, la 28enne di origini romene svanita nel nulla dalla Montecarottese il 12 marzo dello scorso anno dopo un festino con il suo compagno Simone Gresti, ancora unico indagato (per sequestro di persona) nella vicenda.

Il primo luglio scorso nel corso di alcuni lavori di sfalcio e pulizia all’interno di un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato, in via Ettore Fieramosca 114, nel quartiere Pigneto di Roma, una ruspa aveva estratto da un canale di scolo il cadavere di una donna. Dalla maxi consulenza disposta dalla Procura di Roma per capire a chi possa appartenere è emerso che si tratterebbe di una persona adulta, con più dei trent’anni inizialmente ipotizzati, e con figli che gli inquirenti stanno cercando.