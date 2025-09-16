Jesi, il flauto inclusivo di un'azienda jesina ai mondiali di Tokyo

Jesi (Ancona), 16 settembre 2025 - C’è una nota marchigiana e italiana in occasione dei campionati Mondiali di Atletica Leggera in corso a Tokyo. A suonarla è la società Artinoise, pmi innovativa delle Marche, attiva nel lancio di strumenti musicali “inclusivi”. In rappresentanza delle eccellenze italiane, Il flauto re-corder è stato presentato lo scorso 12 settembre all’Ambasciata Italiana a Tokyo, durante l’evento di presentazione della squadra di atletica alle autorità. Nei prossimi giorni ci saranno inoltre eventi musicali nel famoso "Blue Note" di Tokyo, dove artisti di fama internazionale accompagneranno le serate esibendosi utilizzando anche lo strumento re.corder di Artinoise. “Speriamo di suonare note a corredo delle medaglie che gli atleti della nostra nazionale si guadagneranno in questi mondiali – ha sottolineato Mauro Angelini di Artinoise – la nostra società intanto si è guadagnata il suo campionato nel Paese del Sol Levante perché da qualche anno siamo presenti con il nostro rivoluzionario strumento musicale che si sta distinguendo in moltissime scuole e anche in rete”. Il re-corder è un rivoluzionario strumento musicale che combina il flauto dolce con tecnologie digitali moderne. Può essere usato come strumento acustico e come controller musicale MiDi integrato con app e dispositivi esterni. Può essere utilizzato sia in modo personale come un flauto tradizionale e digitale, sia in modo professionale all’interno di concerti anche via web in maniera digitale. Per questi motivi sta avendo diffusione non solo nelle scuole di musica, ma anche tra gli appassionati di musica e i fruitori in rete. “Il mercato giapponese è per noi strategico – ha aggiunto Mauro Angelini - e il supporto ai campionati mondiali di atletica è un segno concreto di sostegno allo sport italiano e alla promozione della cultura e dell’innovazione Made in Italy”. Fondata otto anni fa, era il 2017, l’azienda Artinoise ha sede operativa a Jesi, in provincia di Ancona. L’attività principale è la progettazione, lo sviluppo e la produzione di strumenti musicali innovativi. Tra i riconoscimenti ottenuti il “Best in Show – Top Companies to Watch” alla fiera Namm Show 2022, una delle principali fiere mondiali che si tiene negli USA. La società è stata selezionata al Wmf2022 (festival dell’innovazione digitale) come una delle startup italiane/internazionali tra le più promettenti. I suoi prodotti sono distribuiti ormai in tutto il mondo.