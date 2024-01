Jesi, il giorno del big match. Arriva la capolista Ruvo

Big match per la General Contractor Jesi che dopo il ko nella trasferta veneta infrasettimanale col Mestre – prima sconfitta del 2024 – torna al PalaTriccoli per affrontare oggi, alle ore 18 la capolista del girone B, Ruvo di Puglia. Basta la classifica per descrivere la forza della formazione pugliese: siamo alla ventunesima giornata e nelle prime venti partite il Ruvo di Puglia ne ha vinte diciassette perdendone soltanto tre, bottino che vale il primo posto solitario con quattro lunghezze di vantaggio su chi insegue. Ruvo è reduce da una netta vittoria interna contro Vicenza (103-85) dove si sono messi in luce gli ex jesini Eliantonio (35 anni, a Jesi a inizio carriera, tra il 2006 e il 2008, votato Mvp della partita infrasettimanale) e Leggio (alla allora Fileni nell’A2 2015-16, fino ad ora 13.8 punti di media) ma ci sono anche altri giocatori con un importante passato nelle Marche come il play Diomede, altro elemento di grande esperienza (33 anni) e l’altro regista Traini, classe 1992, cresciuto nella Vuelle Pesaro e molto incisivo fino a questo momento (21 punti in 21 minuti nell’infrasettimanale).

Di grande livello anche gli stranieri, come l’italoargentino Ghersetti, lunghissima militanza in cadetteria, 42 anni che non si sentono visto che gioca 18 minuti di media e soprattutto il funambolo Darry Jackson, 37 anni, statunitense di passaporto maltese, 17.5 punti di media con un eloquente 48% da tre ma lasciato a riposo nell’ultimo match. Buona parte del roster del Ruvo è over 30 e dunque tanta esperienza per la squadra di coach Federico Campanella, che sta disputando una stagione straordinaria ma che all’andata ha sofferto: in Puglia finì infatti 81-80 per la capolista, costretta a inseguire nell’ultimo quarto la formazione di Ghizzinardi, che da allora è cresciuta molto arrampicandosi fino all’attuale quarto posto.

Si spera nell’appoggio del pubblico del PalaTriccoli, perché – nonostante il ko in settimana – nell’ultimo match interno contro Chieti la General Contractor ha dimostrato ancora una volta di avere grande carattere, recuperando nel finale una partita che sembrava stesse sfuggendo di mano. Arbitrano Di Salvo di San Giuliano Terme e Mammoli di Perugia.

Andrea Pongetti