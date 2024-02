Jesi, il sindaco: "Altri tre vigili da assumere entro l'anno"

Jesi (Ancona), 8 febbraio 2024 – In arrivo altri tre vigili urbani entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di arrivare a 40 unità (oggi sono 34 più il comandante, ndr) in un paio d’anni. Ad annunciare la novità il sindaco Lorenzo Fiordelmondo accanto al comandante Cristian Lupidi nel presentare le nuove dotazioni hi-tech in dotazione al comando grazie a 30mila euro di investimento (fondi regionali più finanziament dal Comune). Due apparecchiature “smart fad” per l’individuazione di documenti e patenti false spiega il comandante Lupidi. E poi I-Cam 3D per il rilievo tridimensionale degli incidenti stradali e un nuovo, secondo, etilometro dai tempi di utilizzo più veloci. “Abbiamo voluto da subito dare una spinta, avviando l’iniziativa della polizia di quartiere – ha spiegato Fiordelmondo - che proseguirà toccando tutte le aree della città (una trentina all’anno, anche fino alle 22, ndr) e con una riprogrammazione, che è partita dal dare al comando, dopo anni un comandante stabile”. Proseguirà anche il controllo sui furbetti dei rifiuti con le fototrappole. Dopo le sanzioni delle scorse settimane (una settantina in due mesi) “i primi riscontri – osserva Lupidi – indicano che in alcune aree interessate dal fenomeno, come in via Acquaticcio, la situazione è migliorata. Le fototrappole sono accompagnate dal cartello che segnala la presenza della videosorveglianza». I nuovi strumenti sono volti a garantire una maggiore sicurezza stradale e vanno ad aggiungersi al consolidato utilizzo del targa system per individuare auto non in regola con assicurazione e revisione. “Si va dall’infrarosso alla luce radente – spiega il comandante Lupidi – strumenti che consentono di verificare la presenza delle incisioni a rilievo utilizzate su documenti di alcuni Paesi europei, lo smart fad permette un controllo più incisivo, che a volte passa anche dal contatto con l’Interpol e ufficiali esteri, su patenti, documenti e carte di circolazione falsificate anche internazionali. Quanto alla I-Cam, il rilievo tridimensionale serve ad una attività più celere e al tempo stesso precisa sul luogo degli incidenti”. Il secondo etilometro consentirà un monitoraggio più capillare, specie alla luce delle nuove assunzioni che saranno effettuate al momento senza il ricorso a nuovi concorsi ma “utilizzando la mobilità e l’utilizzo delle graduatorie di altri Comuni”.