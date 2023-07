Jesi: Impianto di Risalita Chiuso, Polemiche tra Cittadini

Impianto di risalita che da via Castelfidardo sale in via Mazzini ancora chiuso dopo oltre un mese: protestano i cittadini. "Perché l’ascensore che porta in piazza è un mese e mezzo che è chiuso? – chiede una nostra lettrice -. E’ sempre fuori servizio, ci passo diverse volte al giorno e non c’è nessun movimento di manutenzione".

È stato riaperto nei giorni scorsi il secondo tratto che da via Mazzini arriva fino in piazza della Repubblica, ma non è stato risolto il problema per il primo tratto. "Riaperto l’ascensore tra Piazza della Repubblica e Via Mazzini – annunciava all’inizio della scorsa settimana l’amministrazione comunale. Resta in manutenzione quello tra via Mazzini e via Castelfidardo".

Chiusa anche la scala mobile di palazzo Battaglia in attesa del nuovo progetto e soprattutto il finanziamento per installare ascensori al posto delle rampe. Il Comune di Jesi per questo progetto è a caccia di risorse regionali attraverso un bando volto al "recupero e valorizzazione delle mura storiche". Approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità, ai attendono finanziamenti e intanto si è proceduto allo smontaggio della rampa superiore dell’impianto.