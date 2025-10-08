Jesi, impianto Edison: l'azienda elimina il trattamento dell'amianto e abbassa le altezze

Jesi (Ancona), 8 ottobre 2025 - Possibile rigetto del progetto di realizzazione della piattaforma rifiuti pericolosi e non alla Zipa? Edison modifica il progetto per incassare il via libera. Niente amianto, niente rifiuti putrescibili e abbassamento delle altezze che avrebbero richiesto una deroga. Ad annunciare il colpo di scena la stessa Edison Next Recology che fa sapere di aver “presentato le controdeduzioni e gli ulteriori approfondimenti richiesti durante la Conferenza dei Servizi del 25 luglio scorso. In un’ottica di collaborazione con le Amministrazioni e di attenzione per le preoccupazioni della popolazione – spiegano dall’azienda – abbiamo ottimizzato il progetto e confidiamo ora in una positiva conclusione del procedimento”. Obiettivo? “Superare – spiega la stessa Edison - i rilievi emersi dalla conferenza di servizi e consentire la positiva conclusione del procedimento autorizzativo”. In particolare, Edison Next Recology ha stralciato dal progetto il trattamento dell’amianto in modo da eliminare quel rischio residuo che, pur essendo trascurabile secondo la Valutazione di Impatto Sanitario, determinava preoccupazione nella popolazione. Nella medesima prospettiva la società ha tolto dal progetto la gestione dei rifiuti putrescibili, “così da escludere qualsiasi ipotetico profilo di contrasto tra il progetto e i criteri di pianificazione regionali sulla gestione dei rifiuti”. La società ha anche eliminato dal progetto la linea di miscelazione dei rifiuti liquidi, in modo “da escludere all’origine che sia anche solo ipotizzabile il rischio di un peggioramento del bilancio tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, in ingresso e in uscita dalla piattaforma”. Infine, Edison Next Recology ha ridotto le altezze degli impianti e dei fabbricati “così da superare qualsiasi residua criticità”. “Il progetto proposto da Edison Next Recology – incalzano - è sicuro, risponde alle migliori tecniche disponibili stabilite a livello europeo ed è necessario per ottimizzare la gestione dei rifiuti nella Regione Marche”. Ora l’auspicio è che “la conferenza dei servizi e tutta la cittadinanza di Jesi riconoscano il valore di questa ottimizzazione del progetto che accoglie tutte le istanze delle comunità del territorio fin qui rappresentate. Si tratta di un impianto “ad alta specializzazione” che utilizza le migliori tecnologie di recupero disponibili e al contempo risponde a esigenze di trattamento dei rifiuti attualmente non adeguatamente assolte nella Regione”.