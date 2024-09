Jesi, in casa e nel deposito droga per tutti i gusti: 29enne arrestato

Jesi (Ancona), 29 agosto 2024 – In casa e nel deposito droga per tutti i gusti: arrestato 29enne. Nel corso dei servizi del controllo del territorio disposti dalla compagnia carabinieri di Jesi, i militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno notato strani movimenti da parte di un giovane 29enne. Ad insospettire gli inquirenti, in particolare, era la anomala ed assidua frequentazione dell’uomo di una determinata zona del paese che appariva appunto ingiustificata. Ma i primi sospetti sono partiti già da altra attività svolta proprio di recente che aveva portato i militari del Radiomobile Jesino a chiudere il cerchio con l’arresto di altri giovani, sempre per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli approfondimenti investigativi svolti al riguardo e le indagini messe in campo con numerosi pedinamenti e servizi di osservazione, protratti da diverso tempo, permettevano quindi di individuare il soggetto, localizzarlo e capire i suoi movimenti e le modalità con cui riusciva a spacciare stupefacenti di varia natura a numerosi acquirenti del circondario. Così, nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Jesi, alla vista di un suo ennesimo movimento che lasciava intuire una imminente cessione di stupefacenti, hanno deciso di passare in azione. Il giovane è stato quindi fermato e controllato. Subito è stato trovato in possesso di una dose di oltre due grammi di cocaina confezionata e pronta per essere spacciata, oltre ad un altro quantitativo di cocaina di oltre undici grammi. Ma i servizi di pedinamento e di osservazione svolti in precedenza avevano consentito di capire che l’uomo aveva la disponibilità di un garage, situato in tutt’altra zona della città rispetto alla sua abitazione e che aveva adibito come vero e proprio “deposito” per lo stupefacente. In effetti, l’accesso al garage, difficilmente riconducibile al 29enne ha permesso di trovare oltre due etti di cocaina purissima in tocchi, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. I militari proseguivano però le operazioni anche nell’abitazione dove saltavano fuori anche più di due etti di hashish, oltre a quasi quaranta grammi di marijuana, diversi spinelli già confezionati con altri quattordici grammi di droga e tabacco, e dello “Shatter CBD Gorilla”, un estratto della cannabis che si presenta sotto forma di cristalli duri e bluastri. Anche nell’abitazione non mancava il materiale necessario per il confezionamento in dosi della droga, oltre ad un centinaio di euro probabile provento di probabili e recenti cessioni di stupefacenti. I carabinieri hanno così arrestato il giovane, collocandolo in regime di arresti domiciliari. Oggi al Tribunale di Ancona, l’udienza dove il giudice ha convalidato l’arresto e applicato nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, la quale è stata immediatamente eseguita dagli stessi carabinieri della compagnia di Jesi, associando il giovane alla casa circondariale di Ancona Montacuto.