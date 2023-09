Jesi, in moto senza assicurazione si schianta contro due auto in sosta

Jesi (Ancona), 24 settembre 2023 – In moto senza assicurazione finisce contro due auto in sosta li danneggia seriamente ma si dà alla fuga. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, pochi minuti dopo le 18,30 lungo il viale della Vittoria. Allertata la polizia locale, gli agenti sono prontamente intervenuti nonostante l’impegno massiccio per la seconda giornata di fiera di San Settimio trascorsa senza criticità anche grazie all’impegno massiccio: oltrechè della polizia locale, di polizia, carabinieri guardia di finanza. Qualcuno che si trovava al viale della Vittoria al momento dello schianto è riuscito a prendere la targa della moto condotta dal pirata che fortunatamente non ha ferito nessuno e il comando di polizia locale si è subito dato da fare per rintracciare il proprietario che di certo dovrà sborsare una multa piuttosto salata oltrechè risarcire i danni. Il veicolo infatti secondo le prime informazioni raccolte nell’immediate sarebbe sprovvisto di assicurazione.