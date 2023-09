Jesi, in piazza delle Monnighette musica jazz con l’Opus 1 Big Band

Stasera (ore 21,30 ingresso libero) in piazza delle Monnighette torna la musica Jazz con la Opus 1 Big Band. Formata dai talenti della scuola Opus 1 del Marche Music College, la Big Band eseguirà un repertorio tra swing e brani evergreen. Ad accompagnarli sul palco anche i ballerini della Sugar Swing School, la scuola di ballo marchigiana. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il jazz marchigiano ma anche una festa in cui ci si potrà scatenare. La Opus1 Bb è nata all’interno della scuola di musica Opus 1 voluta, oltre un decennio fa, dal Comune di Castelbellino come progetto per la riqualificazione della ex scuola elementare di Pantiere: si è esibita in oltre 50 concerti. Durante la serata raccolta fondi per Save The Children. Info 335362984.