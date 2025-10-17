Jesi, in scena l’Iliade di Omero riscritta da Alessandro Baricco

L'altra guerra

17 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Un momento dello spettacolo

Un momento dello spettacolo

Una guerra senza divinità, i protagonisti che parlano per la prima volta con la loro voce: Elena, Achille, Patroclo, Andromaca e Priamo ci raccontano i sacrifici, le battaglie, la codardia e l’audacia di uomini e donne vicinissimi a noi. Un capolavoro della tradizione orale, L’Iliade di Omero, nella riscrittura teatrale di Alessandro Baricco, sarà in scena al Piccolo domani e domenica (ore 21,15) e poi il 25 e 26 ottobre, nel 25esimo anniversario di attività di TeatroLuce-Res Humanae. Cinque canti raccontati dagli stessi personaggi a cui i lettori daranno voce, con l’intervento della danza che suggerisce e interagisce con la parola, secondo una sensibilità odierna ma che si consegna alla fascinazione di storie sconfinate oramai nel mito. Baricco rinuncia alle divinità e punta sulle figure che si muovono sulla terra, sui campi di battaglia, nei palazzi achei, dietro le mura della città assediata. Tema nodale di questa sequenza di monologhi è la guerra, la guerra come desiderio, destino, fascinazione, condanna. Baricco non descrive gli avvenimenti narrati in terza persona ma "in soggettiva". Per cui ogni canto parla di un personaggio e il personaggio racconterà di sé, affidando agli attori (Cristina Cirilli, Mugia Bellagamba, Dante Ricci e Paolo Pirani) l’opportunità di calarsi in ciascun protagonista. Alla lettura si affiancheranno i balletti, con la coreografia di Cinzia Scuppa.

